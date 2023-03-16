Предвестник гангрены: могут ли тромбы достигать гигантских размеров и почему

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 46

Врач Авербах: от тромба могут отвалиться кусочки и спровоцировать гангрену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Parra

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Закупорка сосудов безусловно опасна, но каковы шансы выжить у пациентов с аномально огромными тромбами и как обнаружить их вовремя?

В Подмосковье спасли 82-летнюю женщину, вытащив из ее ноги огромный тромб длиной 21 сантиметр. Как такое возможно и каковы шансы выжить с гигантским тромбом, в беседе с 5-tv.ru рассказал гендиректор частной скорой помощи Лев Авербах.

По словам эксперта, тромб в ноге опасен тем, что от него могут оторваться маленькие кусочки и спровоцировать осложнения. Авербах привел в пример фигуриста Романа Костомарова, у которого из-за тромбоза началась гангрена. А у женщины из Подмосковья, по мнению эксперта, могла быть варикозная болезнь, поэтому тромб и достиг такого размера.

«Если тромб стоит на месте, то осложнения, конечно, есть, но не смертельные. Но если он начнет двигаться, отвалятся кусочки, может начаться гангрена. Ну и отек, соответственно, будет большой», — рассказал Лев Авербах.

Он отметил, что женщину спасли очень вовремя. В любой момент тромб мог оторваться, что грозило летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных симптомах, которые помогут понять, что у человека оторвался тромб.

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