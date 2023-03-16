«Попытки сыграть в посредника»: политолог объяснил, почему Макрон не может без Путина

Эксперты со всего света уверены, что президент Франции вряд ли сможет переизбраться на следующий срок. Попытки дозвониться до лидера РФ совершаются не просто так?

Президента Франции Эммануэля Макрона постоянно обвиняют в том, что он ведет двойную игру с Россией и Западом, пытаясь быть посредником. О том, зачем политик заигрывает с российским президентом, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

По его словам, Макрон всегда хотел быть лидером Европы.

Особенно, после ухода Ангелы Меркель. Ее сила была в том, что будучи проамериканской, она имела, в какой-то мере, дружественные отношения с Путиным. У него есть понимание, что в отличие от поляков или украинцев, которые говорят: «Надо Россию вообще из Европы вычеркнуть», что без нормальных отношений с Россией Европа не может существовать», — говорит эксперт.

Он также добавил, что Макрон пытается играть в эту игру, но заигрывается.

«После той истории, когда журналисты присутствовали при их доверительных разговорах с Путиным, и это было выложено в открытый доступ. Отношения не будет с ним, как бы он ни старался. И его попытки сыграть в посредника, они тоже не получаются», — говорит Светов.

Политолог напомнил историю с переговорами между Азербайджаном и Арменией.

«Он (Макрон — прим.ред) же в эти переговоры влез, пытаясь представить себя как посредника, обвиняя, что Россия как бы выступает на стороне Азербайджана. Его интересы лоббируют. Ну, во Франции огромная армянская диаспора, сильная, влиятельная, и он, конечно, хочет подыграть в этом отношении Армении, но его роль как посредника там тоже не получилось», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пользователи Twitter раскритиковали Макрона после слов о России.