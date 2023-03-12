Пользователи Twitter раскритиковали Макрона после слов о России

Пользователи Twitter возмутились после слов президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна одержать победу в украинском конфликте. Свое негодование они выразили под последним постом президентского лидера после заявления, сделанного на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Французский лидер утверждал, что Евросоюз предпринимает все меры для нераспространения конфликта на Украине на весь мир.

«Конфликт стал глобальным с тех пор, как НАТО, Великобритания и США решили вмешаться в дела Украины», — заявил один из пользователей соцсети.

Другие юзеры отмечают, что если бы Европа не хотели противостояния, то они бы сдержали слово, данное Москве и не расширяли бы альянс.

«Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. Путин уже смеется над его заявлениями», — указал один из комментаторов.

Другой комментатор отметил, что это не Россия стремится к мировому господству, а Америка.

«Вы должны вести переговоры о мире, а не разжигать конфликт», — заключил один из пользователей.

Макрон не впервые подвергается критике со стороны пользователей интернета. Так, 17 февраля французского лидера «разнесли» за слова о невозможности победы России в конфликте на Украине. По мнению многих комментаторов, ставить под сомнение безопасность России — это безумие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Британия и Франция договорились о совместном обучении украинских морских пехотинцев. Более того, лидеры двух стран договорились совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и новые системы противовоздушной обороны (ПВО).