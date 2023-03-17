Чуть не сгорели на работе: уволенный сотрудник в отместку поджег офис

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Задержан слесарь, подозреваемый в поджоге четверых работников УК в Дмитрове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Oelbermann via www.imago-ima; 5-tv.ru

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Четыре человека получили ожоги и были госпитализированы.

В городе Дмитров производственный конфликт едва не завершился трагедией. Слесарь управляющей компании пришел на работу, облил бензином и поджег — четырех сотрудников.

Таким образом 55-летний мужчина отомстил за свое увольнение. Решение о нем было принято незадолго до происшествия. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.

Слесаря задержала полиция. Оперативники выясняют детали конфликта.

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