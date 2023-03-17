И мать туда же: задержана жена блогера-сыроеда Лютова, чей ребенок скончался

А теперь о новом повороте в деле о гибели младенца в семье сыроедов. Суд Сочи отправил сегодня под домашний арест мать новорожденного.

Оксану Миронову обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет тюрьмы. Женщина рожала дома, малыша нигде не регистрировала. А к врачам решила обратиться только через месяц, когда истощенному мальчику стало совсем плохо. Он умер по пути в больницу.

Предположительно, его просто не кормили… Отец младенца — блогер, который пропагандирует питание овощами и энергией солнца.

Ранее 5-tv.ru писал, что его задержали на 10 суток.