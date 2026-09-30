Били током по врагу: опубликованы данные об «электрическом щите» вокруг Москвы в 1941-м

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Решающее сражение за столицу началось ровно 85 лет назад.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Scherl; 5-tv.ru

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Минобороны РФ опубликовало данные об «электрическом щите» вокруг Москвы в 1941-м

Малоизвестные факты о создании «электрического щита» вокруг Москвы в 1941 году опубликовало Минобороны.

Документы обнародовали к важной дате. 85 лет назад началось решающее сражение за нашу столицу. Рассекретили десятки приказов и донесений — о ходе строительства и применении электрических заграждений во время войны.

Это были самые разные конструкции — в частности ряды проволоки, которые подключались к сетям и поражали солдат Вермахта током. Устанавливали и комбинированные препятствия — когда из земли торчали специальные стержни, а вокруг размещали минные поля.

«Еще вам покажу интересный рисунок. Это лесные заграждения, тоже электрозаграждения, только уже не колышки используются, а деревья. На деревья также закрепляется проволока, к которой подается ток. Маскировали подстанции», — сказала научный сотрудник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Мария Макарова.

Об электрозаграждениях знают немногие, но это была важнейшая государственная программа. Бок о бок с военными трудились сотни сотрудников московских энергетических компаний. Благодаря им враг не мог продвигаться с той скоростью, на которую рассчитывал.

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