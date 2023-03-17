Решил сдаться: как в Подмосковье обезвредили стрелявшего с 20-го этажа мужчину

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Житель Подмосковья открыл огонь из оружия с 20-го этажа дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Очевидцы стрельбы рассказали, что сначала злопыхатель пускал с окна фейерверки, но потом перешел на ружье.

В Московской области обезвредили мужчину, который открыл огонь с балкона 20-го этажа. По сообщениям очевидцев, сначала хозяин квартиры пускал в небо фейерверки, а после взялся за ружье.

Стрельба прекратилась только когда на место прибыли полицейские. Они установили квартиру, откуда велся огонь, но им открыли не сразу. Бойцы Росгвардии даже готовились к штурму, когда злоумышленник все-таки решил сдаться.

Он оказался нетрезв и как выяснилось, стрелял из охолощенного оружия, такое часто используют для киносъемок.

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