Созерцаем красоту: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова с семьей покинули Россию

Знаменитость и ее супруг воспитывают 12-летнюю дочь Елизавету.

Актриса Екатерина Волкова, известная зрителю по сериалу «Воронины», покинула Россию вместе с семьей. Сейчас звездная семья находится на Мальдивах. В социальных сетях селебрити раскрыла детали первого дня отдыха.

«Добрались, заселились, искупались, поели, но главное — в максимальном созерцании красоты вокруг!» — написала Волкова.

В 2011 году селебрити родила дочку Лизу. Артистка не планирует пополнения в семье, поскольку, по ее словам, материнство было тяжким для нее. Женщина не высыпалась в течение двух лет, поэтому не хочет повторить пережитую ситуацию. К слову, она позволила ребенку завести страничку в социальных сетях.

В 2013 году Волкова чуть не развелась с мужем из-за собственной ревности, скандалила и истерила. Но семью все же удалось сохранить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловалась Екатерина Волкова.