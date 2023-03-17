Чтобы помнили: редкие документы опубликованы к 80-летию освобождения Кубани

Боевые действия в этом регионе были разделены на «Операцию „Горы“» и «Операцию „Море“».

Множество архивных документов, в том числе директивы Ставки Верховного Главнокомандования, схемы освобождения городов и репортажи военных корреспондентов, опубликовало Минобороны к 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских войск.

В одной из представленных телеграмм Сталин — под псевдонимом «Васильев» — просит называть боевые действия под Краснодаром «Операция „Горы“», а под Новороссийском — «Операция „Море“».

Документы также описывают высадку морского десанта, в ходе которого нашим войскам удалось занять важный плацдарм.

Освобождение Краснодарского края стало важной частью Битвы за Кавказ и значительно приблизило Победу.