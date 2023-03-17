Состояние Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения

Фигуристу Роману Костомарову поменяли схему лечения. Как сообщил источник 5-tv.ru, она действует хорошо. Уточняется, что ему снимали трахеостому, но не стали ушивать дырку на всякий случай. С рукой спортсмена пока не проводят никаких манипуляций. Если у него наладится кровоснабжение на фоне терапии, то врачи будут чистить просто небольшие участки в ней, а если нет, то ампутируют. В крови знаменитости уже есть стабильность.

Романа Костомарова отправили в больницу с пневмонией, затем у него начались сепсис и гангрена. Медики провели ряд ампутаций, а именно, кистей рук и части стопы. Также его подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких и для оксигенации крови.

Сейчас эмоциональное состояние Костомарова нестабильно, с ним работают психологи. Ранее 5-tv.ru писал, в чем главная ошибка в лечении Костомарова.