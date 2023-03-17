Состояние Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 401

Риск ампутации руки остается, все зависит от дальнейшего развития ситуации.

Состояние Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Читайте нас в: Дзен Новости

Фигуристу Роману Костомарову поменяли схему лечения. Как сообщил источник 5-tv.ru, она действует хорошо. Уточняется, что ему снимали трахеостому, но не стали ушивать дырку на всякий случай. С рукой спортсмена пока не проводят никаких манипуляций. Если у него наладится кровоснабжение на фоне терапии, то врачи будут чистить просто небольшие участки в ней, а если нет, то ампутируют. В крови знаменитости уже есть стабильность.

Романа Костомарова отправили в больницу с пневмонией, затем у него начались сепсис и гангрена. Медики провели ряд ампутаций, а именно, кистей рук и части стопы. Также его подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких и для оксигенации крови.

Сейчас эмоциональное состояние Костомарова нестабильно, с ним работают психологи. Ранее 5-tv.ru писал, в чем главная ошибка в лечении Костомарова.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:27
Летели камни и бутылки: французы пришли в ярость из-за утверждения пенсионной реформы
10:13
Состояние Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения
10:04
Boeing со 145 пассажирами совершил аварийную посадку в Новосибирске
9:46
Дома в Ульяновской области уходят под воду из-за резкого таяния снега
9:27
Мошенники обманом заставили пенсионерку взять кредит и перевести им деньги
9:10
Опять: в США сразу в трех штатах сошли с рельсов поезда

Сейчас читают

Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к утру, 17 марта
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео