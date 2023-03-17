Передвинул дом: британский пенсионер устроил нестандартный переезд

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Пенсионер из Британии передвинул дом, оказавшийся на краю утеса из-за шторма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jorge Armestar

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Жилье мужчины оказалось на краю утеса из-за шторма. Но переезжать без постройки он не хотел.

Нестандартный переезд устроил британский пенсионер. Он никак не хотел расставаться со своим домом, который из-за штормов оказался прямо на краю утеса и в любой момент мог сорваться вниз. Так уже случилось с соседскими постройками. Три особняка рухнули на пляж, их обломки теперь уносит в море.

Местные власти хотели снести дом и дали хозяину сутки на выселение. Но стойкий пенсионер позвал друзей и с помощью двух экскаваторов и физической силы им удалось переместить здание подальше от края обрыва. И хоть дом изрядно пострадал, мужчина был рад, что авантюра увенчалась успехом.

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