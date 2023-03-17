Из Google Play исчезли приложения нескольких российских банков

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 36

Это стало результатом санкций США, введенных против ряда кредитных организаций.

Из Google Play исчезли приложения нескольких российских банков

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Несколько банковских приложений накануне, 16 марта, пропали со смартфонов россиян. Это стало результатом санкций, введенных США против ряда кредитных организаций РФ.

Так, по информации РИА Новости, в магазине мобильных приложений Google Play больше нет программ таких организаций, как «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный». Также исчезли онлайн-ресурсы «Зенита», «СДМ-банка», БРиР, «Ланта банка» и Металлинвестбанка.

Все перечисленные организации подпали под рестрикции Штатов еще в феврале. Они блокируют активы данных банков в США. Вместе с этим приостанавливаются операции с долларами. Кроме того, под вторичные санкции могут подпасть компании, сотрудничающие с этими финансово-кредитными учреждениями.

К слову, в начале марта часть онлайн-сервисов банков, которых коснулись ограничения, были удалены из App Store, немногим позже — из Google Play.

Санкции против России Запад усилил после 24 февраля в связи со спецоперацией на Украине. Однако с последствиями этих мер столкнулись сами жители США и Европы. Теперь они вынуждены, в частности, переплачивать за электричество, топливо и продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему санкции не отразились на жизни россиян, по мнению японского профессора.

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