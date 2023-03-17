Японский профессор объяснил, почему на жизни россиян не отразились западные санкции

По мнению ученого, жителям России помогла их природная черта.

Профессор, работающий в Центре славяно-евразийских исследований Университета, Хоккайдо Ринсуке Хаттори заявил, что санкции, введенные против России странами коллективного Запада, отразились на каждодневной жизни рядовых граждан совершенно незначительно.

По мнению крупного слависта, снизить влияние западных санкций позволила природная русская гениальность. Таким мнением автор поделился в статье, написанной для издания Wedge Infinity.

«Русские по-прежнему остаются „гениями обходных путей“ и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России», — сказал Ринсуке Хаттори.

Хаттори привел также цитату работающей в России журналистки Асуки Токуямы, заявившей, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций».

Ранее 5-tv.ru писал, что британскую журналистку поразили фотографии с рынка в Перми.