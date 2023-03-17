«Я чувствую гармонию»: Садальский выложил домашнее фото с Бледанс

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Полина Долгова
Полина Долгова 31

Садальский репетирует новую роль в компании Эвелины Бледанс

«Я чувствую гармонию»: Садальский выложил домашнее фото с Бледанс

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитости готовятся к новому творческому проекту. О чем он? И что на самом деле связывает пару?

Актер Станислав Садальский в 71 год активно ведет личный блог в Instagram*. На днях заслуженный артист РСФСР опубликовал фото в компании актрисы Эвелины Бледанс.

«Снова репетируем! Вернулась, наконец, из своего вояжа Эвелина. Прилетела загоревшая, посвежевшая, полная сил и впечатлений. Роскошная. Я же чувствую гармонию с наступившим годом. Год только начался, а я уже забегался, как заяц», — написал Садальский.

Актриса театра и кино выглядит и вправду очень свежо и молодо для своих 53 лет. Артисты репетирует спектакль «Вкус черешни».

«Как сказал кто-то из юмористов: «Обычно я не сплю с женщинами на первом свидании, но на этот раз не выдержал и уснул», —шутливо написал актер в соцсети.

На фото пара сидит на диване в богемских апартаментах, в руках у Садальского, предположительно, листы сценария.

Instagram* / stas.sadalskiy

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский назвал падчерицей беглую дочь Максаковой. Садальский и Максакова свою близкую дружбу не комментируют, но поддерживают друг друга в трудный час.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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