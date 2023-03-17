Евросоюз намерен перевести Украине 1,5 миллиарда евро на следующей неделе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Программа «Макрофинансовая помощь плюс» для Самостийной утверждена в середине декабря прошлого года.

Евросоюз намерен перевести Украине 1,5 миллиарда евро на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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В Евросоюзе (ЕС) намерены оказать Украине очередную финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро на следующей неделе. Об этом в Twitter написал зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Политик уточнил, что средства в Незалежную переведут в рамках расширенной программы льготного кредитования, чтобы «помочь стране удовлетворить ее насущные потребности». Подчеркивается, что Брюссель собирается оказывать поддержку киевскому режиму, сколько необходимо.

Программа «Макрофинансовая помощь плюс» для Самостийной составит в текущем году 18 миллиардов евро. Она утверждена странами ЕС в середине декабря прошлого года. Тогда председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен говорила, что ЕС, согласно прошлогодним итогам, выделил Киеву почти 20 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему ЕС требует от Африки прекратить контакты с Россией.

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