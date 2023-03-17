Жена Зеленского довела ведущих MSNBC до истерики историей о банке помидоров и «сбитом» БПЛА

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Жена Зеленского поведала историю об украинке, сбившей дрон банкой с помидорами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Zelenskaya; 5-tv.ru

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Откровенный фейк власти Украины стараются продвигать, где могут. Подключилась и супруга президента Незалежной.

Особенно нелепо выглядело выступление в США Елены Зеленской. В эфире одного из американских телеканалов супруга украинского президента рассказала Хиллари Клинтон популярный фейк, который у нее на родине давно развенчали.

Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами и сбила ею беспилотник. Эту историю упоминал и сам Зеленский в своем видеообращении на Новый год. Только все дело в том, что сбить настоящий военный дрон даже трехлитровой банкой просто невозможно технически. Так же, как и попасть в него не всегда может даже зенитно-ракетный комплекс.

В комментариях к видео с этим шоу с участием Зеленской американские пользователи иронично вспомнили и известный фейк про призрак Киева — городскую легенду об украинском летчике.

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