Жена Зеленского довела ведущих MSNBC до истерики историей о банке помидоров и «сбитом» БПЛА

Откровенный фейк власти Украины стараются продвигать, где могут. Подключилась и супруга президента Незалежной.

Особенно нелепо выглядело выступление в США Елены Зеленской. В эфире одного из американских телеканалов супруга украинского президента рассказала Хиллари Клинтон популярный фейк, который у нее на родине давно развенчали.

Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами и сбила ею беспилотник. Эту историю упоминал и сам Зеленский в своем видеообращении на Новый год. Только все дело в том, что сбить настоящий военный дрон даже трехлитровой банкой просто невозможно технически. Так же, как и попасть в него не всегда может даже зенитно-ракетный комплекс.

В комментариях к видео с этим шоу с участием Зеленской американские пользователи иронично вспомнили и известный фейк про призрак Киева — городскую легенду об украинском летчике.