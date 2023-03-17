Денежный дождь обрушился на жителей многоэтажки в Москве

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Валюта летела прямо из окон дома. Кто и зачем решил выбросить свои сбережения?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Schulz; 5-tv.ru

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Денежный дождь прошел на востоке Москвы. Из окна элитной многоэтажки в Сокольниках внезапно полетела валюта. Очевидцы сообщают, что к жильцу квартиры пришли с обыском сотрудники ФСБ. А он попытался избавиться от наличных, выбросил из окна пакет с купюрами по 100 и 500 евро.

Часть денег попала на козырек подъезда, часть разлетелась по округе. Оперативники все собрали, запротоколировали и увезли подозреваемого на допрос.

 

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