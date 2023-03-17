В ЦБ оценили влияние банковского кризиса в США и Европе на Россию

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 29

Набиуллина: банковский кризис в Европе и США не скажется на экономике России

В ЦБ оценили влияние банковского кризиса в США и Европе на Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Глава регулятора не ожидает прямого влияния, однако в стране может снизиться спрос на экспортные товары.

Банковский кризис в США и Европе не скажется на экономике России, однако есть риски глобальной рецессии. Так оценила текущую ситуацию руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики», — сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина пояснила, что кризис на Западе усугубляет для банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. Финансовый сектор на фоне этого становится более уязвимым к процентному и другим рискам. При этом повышенным остается процентное давление.

С учетом всех обстоятельств, полагает глава Центробанка, риски рецессии мировой экономики могут вырасти. Даже «несмотря на те сильные данные», которые наблюдались в последнее время, считает Набиуллина.

При этом, добавила она, замедление мировой экономики для России чревато падением спроса на экспорт. А это в свою очередь может усилить дополнительное проинфляционное давление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Швейцария может потерять звание мирового сейфа из-за банкротства крупного банка.

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