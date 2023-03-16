Швейцарии грозит потеря звания мирового сейфа из-за банкротства крупного банка

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Кредитная организация «Кредит Суис» оказалась в тяжелом положении после краха американского банка «Силикон Вэллей Бэнк».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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Швейцарии грозит потеря звания мирового сейфа из-за финансового кризиса. Центробанк страны заявил, что направит десятки миллиардов долларов на спасение второго по величине банка «Кредит Суис», который оказался на грани банкротства. Всего за две недели стоимость его активов рухнула более чем на 30%. Впервые они торговались по цене ниже двух швейцарских франков — это чуть больше двух долларов.

Конгломерат оказался в тяжелом положении после краха американского «Силикон Вэллей Бэнк», который по принципу домино потянул за собой остальные банки. И, кстати, связи с мировой повесткой у швейцарского «Кредит Суис» не только финансовые. Его возглавляет небинарный менеджер Пиппа, он же Филипп Бунс, меняющий гендер по настроению. С сияющим блондом и накрашенными розовым ногтями он сейчас как луч света в черном облаке, которое висит над швейцарским банком.

О своем гендерном непостоянстве Бунс заявил в 2014 году, когда «Кредит Суис» запустил программу укрепления союзничества сотрудников и движения ЛГБТ.

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