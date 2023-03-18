«У них есть два месяца»: Постпред России в ООН жестко ответил США, Британии и ЕС

|
Иван Обухов
Иван Обухов 42

Постпред России Небензя: у Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозэкспорта

«У них есть два месяца»: Постпред России в ООН жестко ответил США, Британии и ЕС

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

ООН до сих пор не выполнил свои обязательства по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозпродукции, заявил постпред России В ООН Василий Небензя.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что у Запада есть только два месяца на то, чтобы снять санкций с экспорта сельхозпродукции из РФ.

«Соглашение не выполняется ни на йоту», — заявил российский дипломат, добавив, что от выполнения Западом своих обязательств будет зависеть дальнейшее участие России в зерновой сделке.

В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку. Были подписаны два документа — по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов Украины (Черноморска, Одессы и Южного), и удалению препятствий на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в ООН не стали слушать омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:36
Ольга Бузова без косметики поделилась фото с любимым: «Бесценные моменты вместе»
3:20
Конон Огородник: какой заговор 18 марта защитит посевы на даче
3:11
В центре Москвы произошел пожар
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
2:53
Полуостров надежды: Путин провел совещание по вопросам развития Крыма
2:34
«У них есть два месяца»: Постпред России в ООН жестко ответил США, Британии и ЕС

Сейчас читают

«Любителям экзотики — отсрочить визит»: эпидемиолог о новой лихорадке в Танзании
Как откровенные фото мамы влияют на ребенка? Ответ психотерапевта
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео