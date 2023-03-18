Безумно вкусные: рецепт картофельных котлет с грибным соусом от шефа Ивлева

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 34

Разве может быть одновременно быстро и вкусно? Определенно, да! Это доказал популярный повар, основатель кулинарного направления «Новая Русская Кухня».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Безумно вкусные картофельные котлеты с грибным соусом — понравятся даже мясоедам. Кстати, тем, кто соблюдает пост, это блюдо тоже стоит взять на заметку. Таким рецептом поделился на своем Youtube-канале знаменитый шеф-повар Константин Ивлев.

Ингредиенты:

Картофель 200 граммов

Белокочанная капуста 100 граммов

Шампиньоны 100 граммов

Шимиджи 100 граммов

Мука 100 граммов

Растительное масло 40 граммов

Петрушка 10 граммов

Базилик 2 грамма

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

В самом начале следует нарезать капусту мелкими кубиками. Затем в сотейник надо переложить капусту и по вкусу добавить чуточку растительного масла. Также стоит проварить нарезанные грибы в течение 10 минут. После надо растолчить картофель и туда же положить измельченную петрушку и посолить.

Вскоре нарезаем в произвольном виде шампиньоны. Капусту промываем через сито для того, чтобы вся влага ушла. В сковороду добавляем небольшое количество растительного масла и выкладываем туда шампиньоны. Капусту перекладываем в тарелку с размельченной картошкой.

Грибы надо очень хорошо прижарить. Затем из капусты и картошки формируем котлеты любой формы и массы и панируем. На самом последнем этапе выкладываем все на тарелку и наслаждаемся блюдом.

Приятного аппетита!

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