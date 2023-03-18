Екатерина Стриженова заявила, что покойный Бодров стал дедушкой, и раскрыла имя ребенка

Телеведущая поздравила вдову звезды фильмов «Брат» и «Брат-2» и раскрыла детали личной жизни семьи.

Покойный российский актер и режиссер Сергей Бодров-младший стал дедушкой. Об этом и имени его внучки в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Ведущая ток-шоу сейчас работает вместе с вдовой звезды фильмов «Брат» — Светланой Бодровой. 17 марта та праздновала 52-й день рождения, а коллега ее поздравляла.

«Сегодня день рождения у замечательного человека и режиссера Светланы Бодровой! Я рада, что нас свела судьба в работе. У нее за плечами огромный опыт работы в ВИДе — в самых разных проектах. Мне очень импонирует ее требовательное отношение к делу и врожденная интеллигентность», — рассыпалась в комплиментах Екатерина.

Екатерина Стриженова поздравила вдову Сергея Бодрова-младшего, с которой вместе работает. Telegram / strizhenovaekaterina

Телеведущая добавила, что вдова Сергея Бодрова не ведет соцсети, поэтому вряд ли увидит это поздравление. Однако все равно решила опубликовать его, чтобы рассказать поклонникам о замечательной коллеге. А между делом поздравила ее с рождением внучки и раскрыла имя девочки.

«У Светланы недавно родилась внучка Любочка, так что Сергей Бодров стал дедушкой. Вот так идет время и учит нас ценить каждый прожитый день!» — подытожила Стриженова.

Сергей Бодров-младший жил в браке со Светланой чуть больше пяти лет: с 1997 года до своей гибели в 2002-м из-за обвала в Кармадонском ущелье. У пары родились двое детей — сейчас 24-летняя Ольга и 20-летний Александр. О беременности Ольги Бодровой стало известно осенью 2022 года — она вышла в свет с заметно округлившимся животом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем выросли дети Сергея Бодрова, и показывал, как они сейчас выглядят.