Петербурженка сама родила дочь в квартире и выбросила ее в мусорку
СК возбудил дело на выбросившую новорожденную дочь в мусорный контейнер петербурженку
Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier
Чтобы только появившийся на свет младенец умер, горе-мать надолго оставила его одного на балконе.
Жительница Санкт-Петербурга самостоятельно родила дочь в квартире, а затем выбросила в мусорный контейнер. Об ужасающем преступлении сообщили в главке СК РФ по Северной столице.
Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Антонова-Овсеенко — Невский район города. После родов без участия медиков 24-летняя мать надолго оставила ребенка одного на балконе. Средней температура на улице была около нуля градусов по Цельсию.
Избавиться от тела девушка решила 14 марта. Она положила мертвого младенца в пакет и понесла в мусорный контейнер, расположенный на проспекте Большевиков. Это в нескольких минутах пешком от ее дома. Вскоре нашли тело новорожденной девочки, а затем и ее мать.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). По этой статье петербурженке грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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