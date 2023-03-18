«Доктор Смерть»: какая адская участь настигла нацистского живодера Менгеле

В отличие от многих осужденных и казненных нацистов Третьего рейха их соратник доктор Йозеф Менгеле, ставивший бесчеловечные опыты над людьми, сумел избежать справедливого возмездия. Как сложилась судьба нацистского преступника, получившего прозвище «Доктор Смерть», рассказали участники YouTube-канала «Цифровая история».

Бежал от Красной армии и «Моссада»

Оказалось, что, когда бойцы Красной армии уже подходили к концлагерю в Освенциме, Менгеле в форме немецкого рядового бежал на запад, где его задержали союзники. Однако вскоре одного из самых жестоких нацистских преступников отпустили, так как не установили его истинную личность.

Некоторое время Доктор Смерть скрывался в одной из деревень в Баварии, пока в 1949 году не бежал в Аргентину, ставшую пристанищем для многих беглых нацистов. Там до начала 1960-х он жил в пригороде Буэнос-Айреса, где зарабатывал на жизнь нелегальными абортами, а позже открыл аптеку.

Спокойная жизнь Менгеле закончилась, когда израильская разведка «Моссад» вычислила и похитила жившего в Аргентине под вымышленным именем другого нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Доктор Смерть был вынужден сорваться с насиженного места и снова податься в бега. На этот раз он скрылся в Бразилии. Там в 1979 году у него случился инсульт во время плавания в океане, и один из самых проклинаемых преступников Третьего рейха утонул в возрасте 67 лет.

Лишенный сострадания ярый нацист

Знавшие Менгеле лично утверждают, что он не считал свои эксперименты над людьми в концлагерях бесчеловечными. Говорят, что ему не было знакомо сострадание, и заключенных он воспринимал, как неодушевленные предметы. При этом Менгеле, будучи ярым приверженцем нацистской идеологии, абсолютно искренне считал, что не причиняет никому зла.

Между тем известны его жуткие эксперименты с радужной оболочкой глаз заключенных. Пытаясь придать им оттенок стали в соответствии с «арийским» идеалом, Доктор Смерть вводил пациентам в глаза различные препараты. Если эксперимент не удавался, Менгеле вырезал глаз у живого человека для дальнейших исследований по пигментации.

Известны и издевательства Менгеле над детьми, перед которыми он изображал доброго «дядю Йозефа» и угощал конфетами. По его приказу в концлагере даже создали детский сад и игровую площадку, где он, бывало, лично играл для детей на скрипке. Когда же наступало время очередного эксперимента, несчастного ребенка, на которого указывал Доктор Смерть, везли в его личном автомобиле якобы на обследование.

По словам свидетелей, Менгеле был буквально одержим изучением близнецов, и считал их настолько ценным «материалом», что разрешал сохранить им волосы и одежду в отличие от других заключенных. Однако в дальнейшем они подвергались еще более жутким и изощренным экспериментам.

Врожденный садизм

Многие опыты Менгеле над людьми были заведомо провальными, и он прекрасно знал об этом, однако все равно проводил их с целью «наблюдения». Так, он прививал заключенным самые страшные болезни, чтобы смотреть, как они будут развиваться.

Некоторые эксперименты Менгеле и вовсе нельзя объяснить ничем иным, как врожденным садизмом и удовольствием, испытываемым от вида страдающих людей. К примеру, Доктор Смерть вводил в кровь жертвам бензин и смотрел, как они умирают в неописуемых муках.

Мог Менгеле и просто убить заключенного, если тот, к примеру, не подчинялся его приказам. Известны случаи, когда Доктор Смерть застрелил узников, которые отказывались погрузиться в почти кипящую воду, и показательно умертвил младенца, сбросив его с крыши здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Петербургу задержали за фото нациста Менгеле на сайте «Бессмертного полка».