Ноябрь набирает обороты: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Узнать больше о том, что такое «Бацзы», можно здесь.

Активная неделя и очень спокойные выходные. Планируйте все дела на четверг и пятницу — здесь оказываются самые лучшие звезды, которые поддержат все начинания. А вот выходные лучше провести тише — энергии будут в диссонансе, а самым активным будут вставлять палки в колеса.

Понедельник, 9 ноября

День Огненной Свиньи

Фото: 5-tv.ru

Умеренно позитивный день в прекрасной структуре. Первые лунные сутки — идеальное время для того, чтобы загадать желание, настроиться на новый месяц и поставить перед собой новые цели. Крайне нежелательно в такой день ссориться, спорить и выходить на неприятные разговоры. Берегите себя от негатива, острые углы сглаживайте, сосредоточьтесь на программе на месяц вперед. Интуиция в этот день работает особенно сильно. Хорошо в этот день заниматься торговлей, успешно будут решаться вопросы по недвижимости и документам.

Совет книги перемен: стратегия сдерживания энтузиазма. Благоприятно возвышение князей и движение войск — время, когда хорошо брать ответственность, собирать людей, запускать большие дела или готовить для этого почву.

Вторник, 10 ноября

День Каменной Крысы

Фото: 5-tv.ru

День разрушителя — идеальное время для того, чтобы избавиться от устаревших убеждений. Прекрасный день для расхламления, разбора завалов и вещей. Луна оказывается в стоянке Крыло, которое раньше использовалось для того, чтобы избежать опасности. Кроме того, для людей творческих профессий такая конфигурация хорошо помогает выйти из ступора, творческого кризиса, разрушить ограничивающие убеждения и рамки. Внести конструктивную составляющую в разрушения.

Совет книги перемен: стратегия преодоления трудностей на начальном этапе развития. Образ этой гексаграммы — росток, который пробивается сквозь толщу земли. Буквально вся энергия дня говорит о том, насколько важен этот шаг — преодоление начального сопротивления.

Среда, 11 ноября

День Земляного Быка

Фото: 5-tv.ru

Проходит под негативным влиянием Кету — считается, что Южный узел связан с мудростью, прошлыми жизнями и предками. В этом дне сильны энергии земли, и все вопросы по недвижимости можно успешно решить при поддержке созвездия Нефритовый зал. Луна оказывается в стоянке Повозка, которая дает удачу в приобретении активов, поиске покровителей и приобретении машин.

Совет книги перемен: стратегия отказа от иллюзий. Даже самые чистые начинания требуют защиты и внимания к деталям.

Четверг, 12 ноября

День Стального Тигра

Фото: 5-tv.ru

Отмечен счастливыми созвездиями. Мастера рекомендуют использовать эти дни для важных встреч, переговоров, деловой активности. Он не безупречен — на пути могут возникать трудности, но все закончится хорошо благодаря главной звезде направляющей матрицы Тянь Руй. Смуту может внести структура Небесная сеть — она сулит ухудшение состояния здоровья, проблемы в путешествиях и судах и общую спутанность. Но при должном внимании есть шанс распутаться, даже если запутаетесь, — именно для этого счастливые звезды и оказались в этом дне.

Совет книги перемен: стратегия поиска опоры в трудное время. Ценно устойчивое и последовательное сияние, а не эмоциональная вспышка. Сияние здесь — это аллегория ясности и искренности.



Пятница, 13 ноября

День Золотого Кролика

Фото: 5-tv.ru

Вполне можно назвать днем соседа: это идеальный день для земляных работ, шумного ремонта, начала большой стройки и прочих шумных работ, которые так любят делать соседи. Это хорошее время для переезда в новый дом, свадьбы, путешествий, начала бизнес-процессов. Энергии дня оказались в спецструктуре Небесной единицы, поэтому все дела этого дня получают дополнительную удачу и сильнейшую поддержку. Остерегаться сегодня нужно недопонимания из-за влияния Черной черепахи, которая любит запутать и дать искажения в диалоге.

Совет книги перемен: стратегия развития интуиции. Искренность доходит даже до свиней и рыб — классический афоризм к гексаграмме. Подлинная внутренняя правда убедит там, где доводы и тактика бессильны.



Суббота, 14 ноября

День Водного Дракона

Фото: 5-tv.ru

Подойдет для тихого отдыха, поскольку структура располагает к уединению, внутренним трансформациям, медитациям, философскому настроению. Выходные вообще получаются очень философскими — что суббота, что воскресенье. Они совершенно не располагают к большому деловому рывку, переговорам или другой активной работе. Время шепчет, что пора отдохнуть после активной недели, послушать свою интуицию и, возможно, устроить романтический вечер. Но следите за кошельком — лишних трат избежать будет трудно из-за звезды Вор на воде.

Совет книги перемен: стратегия подготовки себя к великим делам. Сохраняйте дисциплину, последовательно укрепляйте базу. Эта гексаграмма — о зрелости, когда внутренние усилия дают право на внешнее свершение.



Воскресенье, 15 ноября

День Водной Змеи

Фото: 5-tv.ru

Разрушитель продолжает общий тренд выходных. Спокойное время для себя — лучший выбор на сегодня. Этот день буквально пронизан столкновениями и противоречиями, его энергии полностью сталкиваются с энергиями месяца, а структура также вносит в дела сумятицу, разногласия, опасности для тех, кто в пути, риск столкнуться с агрессией, насилием или вообще попасть в собственную яму. Дела будут заканчиваться пшиком, а в управлении появляется риск допустить ошибки. Лучше всего разбирать старые вещи и избавляться от хлама. Если у вас кристальная чистота в делах и в голове, можно прогуляться на свежем воздухе и перевести дух. Такие прогулки прекрасно помогают настроиться на рабочий лад, дают вдохновение и очень хороши для лимфотока и работы селезенки (с точки зрения традиционной китайской медицины).

Совет книги перемен: стратегия решительного действия. Пять ян и одна инь линия — свет почти победил тьму, но остался маленький коварный очаг сопротивления. Проблему будто бы загнали в угол, но ее нужно назвать вслух, не прятать, не решать тайными интригами. К победе можно прийти открытостью, правдой и ясностью. А не давлением.

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