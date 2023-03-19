Одержимы Крымом: на Украине готовятся к наступлению на полуостров

Киев старается отыграться там где может — на украинскую православную церковь (УПЦ) идет беспрецедентное давление. В крупнейших лаврах — Почаевской и Киево-Печерской идет опись имущества. 29 марта монахов обещают выгнать из келий, но предлагают альтернативу — перейти под управление раскольнической ПЦУ. Иуду поманили 30 серебряниками — тут цена предательства, конечно, выше — на кону старейшие монастыри Украины. 20 марта УПЦ собирает Синод, чтобы решить — превращаться ли в ПЦУ или бороться до конца. Сохранить веру или сохранить имущество?

Кроме идеологического наступления, киевский режим готовит и вполне реальную масштабную военную атаку, ориентировочно на конец марта — начало апреля, как только просохнут поля для прохода тяжелой техники. Эта тема раскручивается в СМИ, по украинским телеканалам постоянно показывают кадры, как танкисты тренируются на западных танках и БМП, а пехота с западными винтовками и в стиле американских морских котиков учится преодолевать препятствия. Для антуража в кадре мелькают даже окровавленные манекены. Правда непонятно, почему манекен женский? Они собрались штурмовать женский монастырь? Или спонсоры прислали только такие учебные пособия? Но смех смехом, а наступление будет, потому что ради этого и технику Запад поставляет и солдат ВСУ тренирует. При этом еще поторапливает, мол нельзя терять время. Критикует за бессмысленную оборону Артемовска, мол, чего вы там снаряды тратите — на другие битвы не хватит.

«Украине нельзя терять время: США спешат подготовить Киев к весеннему наступлению», — пишут западные СМИ.

«Украина сжигает боеприпасы в Бахмуте (так на Украине называют город Артемовск. — Прим. ред.), подвергая риску будущие сражения», — также пишет западная пресса.

Вопрос — когда и куда будет удар. В большинстве обзоров военных аналитиков так или иначе фигурирует Крым. Это может быть прямая попытка через Херсонскую область прорваться к перешейку на полуостров, либо возможен удар в Запорожской области в попытки перерезать сухопутный маршрут вдоль Азовского моря опять же в Крым. Полуостров с 2014 года является для Киева объектом болезненной одержимости.

Именно объектом, как неодушевленный кусок территории. Воля самих крымчан, которые в марте 2014 проголосовали на референдуме за вхождение в состав России — киевский режим не интересует. Тогда более 80% жителей полуострова пришли на участки и более 90% высказались за возвращение в родную гавань. То что девять лет Киев творит в Донбассе, ждало бы и Крым, возможно даже в более жестких формах, так как это был еще более русскоязычный и ориентированный на Москву регион Украины.

Голосование прошло 16 марта, а 18 марта, девять лет назад, Крым и Севастополь, вошли в состав Российской Федерации, возвратились домой. «Крымская весна» вернула гордость за собственное государство.

«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы», — заявил президент РФ Владимир Путин.