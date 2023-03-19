«Постаревшая» Безрукова вышла на связь с фанатами из больничной палаты

В больницу попала не она, а ее героиня.

Актриса Ирина Безрукова опубликовала в блоге в Instagram* снимок, на котором предстала постаревшей и изможденной из больничной палаты.

На опубликованном фото Безрукова лежит в больничной кровати в халате. У нее сухие и потрескающиеся губы, а ее кожа приобрела желтоватый оттенок. Более того, пряди волос артистки стали седыми, возле рук подписчики заметили капельницу.

Ирина Безрукова опубликовала фото со съемочной площадки. Instagram* / irina_bezrukova_official

Подобные кадры взволновали поклонников, но звезда поспешила успокоить их. Дело в том, что в больницу попала не она, а героиня, которую она играет в картине «Эскортница». Безруковой сделали возрастной грим.

«Я сыграла маму главной героини. И по сюжету после всех тяжелый потрясений/переживаний/событий, связанных с дочерью, она тяжело и попадает в больницу», — написала актриса в блоге.

Безрукова отметила, что она не сталкивалась с таким поведением ребенка в жизни, но она искренне пожелала, чтобы ни одна мама на всем белом свете не испытала то через что пришлось пройти ее героине.

«Я не представляю, насколько больно видеть своего ребенка, которого несет куда-то не туда и у тебя не получается никак на это повлиять», — написала Ирина в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Безрукова высказалась о воспитании девушек, которые уходят в эскорт.

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