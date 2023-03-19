«Никто иной как Байден»: Пушков объяснил, как США и НАТО «намылились» на Крым

Для каких целей полуостров нужен Штатам?

США нужен Крым, потому что американцы хотели разместить там военные базы НАТО. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» сенатор отметил, что еще в 2015 году Джо Байден, будучи только вице-президентом США, сам высказал свое желание. Будущий правитель Штатов был убежден, что Крым — прекрасное место для размещения американских военных.

«Никто иной как Байден в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — сказал Пушков.

Пушков убежден, что после распада СССР, НАТО «намылилась» на Крым и стала потихоньку продвигаться к российской границе. По мнению сенатора, альянс захватил уже всю Европу, и скоро эта участь ждет Украину и Грузию.

До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с упавшим в Черное море американским беспилотником доказывает прямое участие США в конфликте на Украине. Дрон совершал махинации возле границы РФ и упал в воду, когда российские истребители начали работу для идентификации нарушителя.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Совете Федерации объяснили причину «появления НЛО» над США.