«Никто иной как Байден»: Пушков объяснил, как США и НАТО «намылились» на Крым

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Рита Миронова
Рита Миронова 94

Сенатор Пушков напомнил о планах Байдена разместить военных и базу НАТО в Крыму

«Никто иной как Байден»: Пушков объяснил, как США и НАТО «намылились» на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Для каких целей полуостров нужен Штатам?

США нужен Крым, потому что американцы хотели разместить там военные базы НАТО. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» сенатор отметил, что еще в 2015 году Джо Байден, будучи только вице-президентом США, сам высказал свое желание. Будущий правитель Штатов был убежден, что Крым — прекрасное место для размещения американских военных.

«Никто иной как Байден в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — сказал Пушков.

Пушков убежден, что после распада СССР, НАТО «намылилась» на Крым и стала потихоньку продвигаться к российской границе. По мнению сенатора, альянс захватил уже всю Европу, и скоро эта участь ждет Украину и Грузию.

До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с упавшим в Черное море американским беспилотником доказывает прямое участие США в конфликте на Украине. Дрон совершал махинации возле границы РФ и упал в воду, когда российские истребители начали работу для идентификации нарушителя.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Совете Федерации объяснили причину «появления НЛО» над США.

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