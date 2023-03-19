Домработница обокрала тяжелобольную Наталью Фатееву и уехала из России

Домработница обокрала народную артистку РСФСР Наталью Фатееву и покинула Россию. О подробностях происшествия 5-tv.ru рассказал источник.

В феврале этого года состояние здоровья 88-летней актрисы резко ухудшилось. Ее помощница рассказывала, что Наталья Николаевна с трудом передвигается на костылях и не может сидеть без помощи. В итоге артистку госпитализировали.

Месяц спустя Наталья Фатеева написала заявление о краже. Она винит домработницу в том, что та стащила ее деньги, одежду и даже продукты питания.

По предварительным данным, сейчас подозреваемая уехала из России в одну из стран Средней Азии. У звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» она работала около полугода.

Наталью Фатееву называют первой красавицей советского кино. В последние годы она не снимается и не выходит в свет. Причина заключается в ухудшившемся состоянии здоровья — из-за проблем с ногами актриса перенесла шесть операций, в том числе по замене суставов.

С родственниками и друзьями актриса поддерживает связь нерегулярно. От сына и дочери Фатеева отдалилась, а с подругами очень давно не виделась. Наталья Николаевна хочет, чтобы близкие и поклонники всегда помнили ее здоровой и молодой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Фатеева стала жертвой врачебной ошибки.