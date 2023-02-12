Сиделка Натальи Фатеевой сообщила об ухудшении состояния здоровья актрисы

Состояние здоровья знаменитой артистки Натальи Фатеевой резко ухудшилось. Об этом сообщила ее сиделка в эфире программы на федеральном телеканале. По словам помощницы Татьяны, актриса с трудом передвигается на костылях и не может сидеть без помощи.

«Тяжелая, тяжелая. Ну, как вам сказать? Уход нужен. Если уже дрожь пошла по телу, ей надо отдохнуть», — рассказала женщина.

По ее словам, 88-летняя Наталья недавно опять попала в больницу. У актрисы давно проблемы с ногами — она перенесла шесть операций, в том числе по замене суставов.

Первая красавица советского кино перестала выходить в свет и сниматься в фильмах. Ей проще прятаться от общества, чтобы зрители всегда помнили ее здоровой и молодой.

Несколько лет за Фатеевой присматривают сиделки. Татьяна работает всего две недели и признается, что у актрисы полный холодильник продуктов, а лекарствами обеспечивает благотворительный фонд. Он же оплачивает и сиделку, которая живет вместе с Фатеевой.

К слову, с родственниками и друзьями артистка поддерживает связь нерегулярно. От сына и дочери Фатеева отдалилась, а с подругами очень давно не виделась.

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