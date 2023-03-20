Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и Китая

По словам российского лидера, политический диалог Москвы и Пекина стал «предельно доверительным».

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерских отношений с Китаем в своей статье для газеты «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Текст на русском языке опубликован на официальном сайте Кремля. По мнению российского лидера, политический диалог Москвы и Пекина к 2023 году стал «предельно доверительным», а стратегическое сотрудничество всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху.

Как отметил Путин, он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином около 40 раз. Главы двух государств всегда находили время и возможность для общения как в официальных форматах, так и в обстановке «без галстуков». Прогресс, достигнутый в ходе взаимодействия лидеров президент РФ назвал впечатляющим.

«Уверен, что наша дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в отличие от «некоторых претендующих на гегемонию и и вносящих разлад в мировую гармонию стран», Москва и Пекин строят мосты — в прямом и переносном смыслах. Страны эффективно реагируют на политические вызовы и соединяют свои регионы реальными мостами: в 2022-м были построены два перехода через «реку дружбы» Амур. Президент РФ добавил, что Россия и Китай работают вместе для создания равноправной, инклюзивной системы глобальной безопасности. И скорый визит Си Цзиньпина в Москву будет этому способствовать.

Встреча лидеров партнерских государств в российской столице состоится 20 марта. Американские эксперты уже назвали это событие вызовом для США и их союзников. Обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл отметила высокую обеспокоенность западных политиков, которые надеялись своими санкциями подавить российскую экономику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал вероятность дипломатического урегулирования украинского кризиса.