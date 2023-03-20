Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и Китая

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 9

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и Китая

Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и Китая

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам российского лидера, политический диалог Москвы и Пекина стал «предельно доверительным».

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерских отношений с Китаем в своей статье для газеты «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Текст на русском языке опубликован на официальном сайте Кремля. По мнению российского лидера, политический диалог Москвы и Пекина к 2023 году стал «предельно доверительным», а стратегическое сотрудничество всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху.

Как отметил Путин, он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином около 40 раз. Главы двух государств всегда находили время и возможность для общения как в официальных форматах, так и в обстановке «без галстуков». Прогресс, достигнутый в ходе взаимодействия лидеров президент РФ назвал впечатляющим.

«Уверен, что наша дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в отличие от «некоторых претендующих на гегемонию и и вносящих разлад в мировую гармонию стран», Москва и Пекин строят мосты — в прямом и переносном смыслах. Страны эффективно реагируют на политические вызовы и соединяют свои регионы реальными мостами: в 2022-м были построены два перехода через «реку дружбы» Амур. Президент РФ добавил, что Россия и Китай работают вместе для создания равноправной, инклюзивной системы глобальной безопасности. И скорый визит Си Цзиньпина в Москву будет этому способствовать.

Встреча лидеров партнерских государств в российской столице состоится 20 марта. Американские эксперты уже назвали это событие вызовом для США и их союзников. Обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл отметила высокую обеспокоенность западных политиков, которые надеялись своими санкциями подавить российскую экономику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал вероятность дипломатического урегулирования украинского кризиса.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:16
Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и Китая
0:53
Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши об условиях начала прямого конфликта с РФ
0:33
Ивлеева объяснила, почему рассталась с победителем шоу, где искала жениха
0:11
Младшая дочь Бородиной пожаловалась, что бабушка хочет «сдать ее в бедную семью»
23:57
Путин: РФ открыта к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине
23:24
Дети Прилучного и Муцениеце вышли в свет без родителей с новой женой отца

Сейчас читают

Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата
«Не красит артиста»: музыкальный продюсер Ашуров высказался насчет поведения МакSим
От чая до сыроедения: как образ жизни блогера Лютого привел его семью к трагедии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео