Вавилон наших дней: как США своим вторжением отправили Ирак в каменный век

Что произошло с инфраструктурой и экономикой страны? Корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, как живет Ирак спустя 20 лет после вторжения американцев в страну.

Сегодня, 20 марта, те самые 20 лет с начала вторжения в Ирак. В 2003 году ВВС США отправили страну в каменный век, разрушив всю инфраструктуру. Затем пошла пехота добивать остатки правительственной армии. Спустя два десятка лет после «победы демократии» безопасно в Ираке только в зеленой зоне Багдада. Но и там найти человека без следов войны невозможно. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Такие танки стоят на каждом выезде из зеленой зоны. Все дороги перекрыты ими. Abrams. Флаги на них иракские. Подразделения антитеррора, стерегущие периметр. Сами американские солдаты сейчас охраняют лишь территорию бывшей оккупационной администрации.

«Зеленую зону» оборудовали после вторжения. Десять квадратных километров — за забором с «колючкой». Пропускной режим уже не так строг. И столицу можно считать безопасной. Но о войне помнят. К примеру, здание. Видны следы от пуль, осколков, выбиты окна. И в таком виде оно стоит все 20 лет. А ведь это один из самых оживленных перекрестков в центре города. Площадь Аль-Халани.

Пробки на дорогах, работают кафе и рестораны. Есть современные торговые центры. Открыты парки. Но на поверку это новое благополучие Ирака — хрупкое.

Казим платит 250 долларов в месяц за подключение к коммерческому уличному генератору. Сказывается дефицит производства энергии. С момента вторжения. И не в том дело, что разбили электростанции. Вопрос — почему их до сих пор не восстановили? Россия пыталась помочь в 2004-м. Но один из автобусов энергетиков расстреляли. Затем безуспешно подряды взять попытались немцы.

«Идет противоборство между General Electric и Siemens глобально. И действительно американцы применяют в том числе недобросовестную конкуренцию», — заявил посол России в Ираке Эльбрус.

Американцам не нужен сильный Ирак. Та же Фаллуджа, разрушенная вторжением, а потом и борьбой с запрещенным ИГИЛ — побочным продуктом вмешательства Штатов — до сих пор не оправилась. Разрушенные минареты — по всему городу.

Тут любой поддержит разговор о войне и политике. Демократию американцы построили на принципе «Разделяй и властвуй». Этно-конфессиональные квоты на ключевые посты раскололи общество. Президентом должен быть курд, премьером — араб-шиит, главой парламента араб-суннит.

«Контроль Ирака не очень виден. Но посол США каждый день бывает в кабинетах разных министров и диктует им решения. Крупные армейские чины назначаются только с согласия посла. К власти привели коррупционеров», — уверен журналист Мунтазар Аль-Зеиди.

К слову, на ремонт энергетики, которого не было за 20 лет, выделили 80 миллиардов долларов. А проект, который мог стать локомотивом возрождения Ирака, уже 15 лет саботируется.

«Китай предложил свои инвестиции в порт и прилегающую к нему промышленную зону. Это уменьшило бы безработицу в стране. И повысило бы уровень безопасности регионе — общий интерес всех стран Залива», — отметил бывший министр транспорта Ирака Амер Абдул-Джабар.

Но единственная стройка, не ставшая долгостроем, — небоскреб центрального банка, проект Захи Хадид — мировой ироко-британской звезды от архитектуры. Финансовую систему тоже создавал Вашингтон.

Вся нефтяная выручка течет в американские банки. 93% экономики. А в Ирак их везут наличными. И недавно Вашингтон демонстрировал силу — денежный самолет не прилетел вовремя.

«Они нанесли Ираку очень сильный ущерб экономический. И курс национальной валюты упал. И рынки затрясло. В общем, ситуация непростая. Зависимость, причем такая неприятная зависимость — налицо», — рассказал посол России в Ираке Эльбрус Курташев.

Поводом стало обвинение в транзите наличных в подсанкционный Иран. В стране по-прежнему три американские базы с аэродромами. Полный контроль неба. И пять тысяч посольских сотрудников. Работают НКО. Готовят новых лидеров.

Вторгаясь, американцы разбили базу на территории древнего Вавилона. Изгадили памятник так, что возмутились в ЮНЕСКО. Солдаты рыли окопы, обустраивали быт. Прямо у Вавилонского Льва, символа мощи древнего государства.

Интересная и глубокая получается метафора. Вот этот поверенный человек своей левой рукой, упирающийся в грудь хищника, для того что бы его оттолкнуть. А правой — хватающий его за мощную лапу, чтобы хоть как-то защититься. Это и есть разбитый Ирак. И соответственно, понятно, кто в этой истории тот самый мощный лев, последние 20 лет прижимающий к земле свою еще живую добычу. Вавилон наших дней.