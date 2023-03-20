Стартовавший в Петербурге сезон самокатов принес первые проблемы горожанам

Зима еще толком не ушла из Петербурга, а самокатный сезон не только стартовал, но и принес новые проблемы горожанам. Работу станции метро «Ломоносовская» нарушил застрявший при спуске транспорт. По словам очевидцев, его буквально зажевало в ленту эскалатора.

Еще молодой человек, рискуя жизнью, вышел на электросамокате на лед. Бесстрашно он рассекал по Фонтанке, скользя и падая на уже подтаявшую поверхность. Спасатели регулярно напоминают, что выход на лед запрещен, особенно в оттепель. Однако любителей острых ощущений, как можно увидеть, это не останавливает.