Огонь охватил здание с рестораном и минимаркетом на Каширском шоссе в Москве

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Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Дым распространился на несколько километров от места ЧП.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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На юге Москвы произошел крупный пожар. Загорелось двухэтажное здание на Каширском шоссе, в котором расположены ресторан и минимаркет. Столб густого дыма был виден за несколько километров от места ЧП.

По данным МЧС, огнем охвачено помещение под крышей. На место происшествия прибыли экстренные службы, им удалось оперативно локализовать возгорание. Его площадь составила около 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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