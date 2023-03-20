Истребитель Су-35 пресек нарушение госграницы РФ американскими бомбардировщиками

Российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских бомбардировщиков В-52Н, зафиксированных над Балтийским морем, сообщило Минобороны РФ.

В понедельник вечером радиолокационными средствами дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря были обнаружены два американских бомбардировщика В-52Н. Они летели в направлении госграницы России. В воздух незамедлительно были подняты Су-35. После этого американские В-52Н развернулись и стали отдаляться от границ РФ.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы РФ не допущено», — сказано в сообщении.

После выполненной работы российский военный самолет вернулся на аэродром базирования. Нарушение государственной границы России не было допущено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был обнаружен упавший в Черное море американский беспилотник.