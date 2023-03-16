Нашли упавший в Черное море американский беспилотник

Дрон находится на большой глубине, понадобятся дополнительные ресурсы, чтобы достать его.

Специалисты российского военного ведомства нашли в Черном море беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 производства США. Об этом говорится в издании ForPost со ссылкой на источники. Известно, что беспилотник обнаружили на дне моря, на примерной глубине 850–900 метров. Место находки расположено недалеко от Севастополя, также рядом проходит ветка газопровода «Южный поток».

Сейчас вокруг места падения БПЛА дежурит военный корабль России, зона тщательно охраняется. Как отмечается в издании, специалисты сейчас разрабатывают способ по подъему беспилотника со дна.

По словам источника материала, глубина достаточно большая, чтобы достать БПЛА, следует задействовать те ресурсы, которые используются в случае подъема глубоководных подводных суден. Известно, что такие средства есть у армии и флота, поэтому сейчас разрабатывают план по их использованию.

По мнению специалиста, с которым беседовало издание, российское оборонное ведомство интересуется двигателем MQ-9 и чем был оснащен беспилотник. Однако есть вероятность, что Вашингтон попытается уничтожить упавший дрон, используя собственные силы для его поднятия со дна.

К слову, инцидент с БПЛА случился два дня назад. Как заявило европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM), истребитель России Су-27 при перехвате задел крылом винт беспилотника, а потом тот упал в международные воды Черного моря. В Минобооны РФ отметили, что самолет не использовал бортовое вооружение и не вступал в контакт с дроном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА.