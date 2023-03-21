Стали известны имена лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7

Глава РФ отметил наградами работу трех культурных деятелей за 2022 год.

Стали известны имена лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Указом главы РФ Владимира Путина премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 года были удостоены артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Государством был отмечен вклад Сергея Полунина в развитие и популяризацию российской хореографии, Пильникова стала лауреатом благодаря своей серии скульптур, которые посвящены великим русским культурным деятелям. Заббаров получил награду за свой вклад в театральное искусство в стране за прошедший год.

Премии президента для молодых культурных деятелей вручаются с 2011 года. Талантливые кандидаты из разных творческих сфер ежегодно отбираются Советом при президента по вопросам культуры и исскуства.

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