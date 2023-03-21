Стали известны имена лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры
Глава РФ отметил наградами работу трех культурных деятелей за 2022 год.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Указом главы РФ Владимира Путина премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 года были удостоены артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Государством был отмечен вклад Сергея Полунина в развитие и популяризацию российской хореографии, Пильникова стала лауреатом благодаря своей серии скульптур, которые посвящены великим русским культурным деятелям. Заббаров получил награду за свой вклад в театральное искусство в стране за прошедший год.
Премии президента для молодых культурных деятелей вручаются с 2011 года. Талантливые кандидаты из разных творческих сфер ежегодно отбираются Советом при президента по вопросам культуры и исскуства.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве была открыта мемориальная доска композитору Геннадию Рождественскому.
81%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?