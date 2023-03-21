В Белоруссии ликвидирован заброшенный из Польши террорист
Злоумышленник планировал теракты в отношении мирных граждан, а также должностных лиц.
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Спецслужбы Белоруссии обезвредили заброшенного из Польши в Республику террориста. Злоумышленник был ликвидирован в Гродно, сообщает местный телеканал «Беларусь-1».
Правоохранители пресекли попытку совершения теракта. Преступник планировал противоправные действия в отношении мирных граждан и должностных лиц. В момент задержания террорист оказывал вооруженное сопротивление — открыл огонь из автомата Калашникова, а также бросил гранату в группу захвата. Непрошенный гость из Польши был ранен ответным огнем силовиков.
Как отмечается в сообщении СМИ, КГБ Республики ранее удалось установить, что беглые экстремисты планировали направить из Польши в Белоруссию одного из своих содельников. Террорист был обеспечен поддельными российскими документами. Фейковый паспорт РФ вместе с автоматом, патронами и гранатами были изъяты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в КГБ Белоруссии сообщили о ликвидации готовившего теракт иностранца.
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