В Белоруссии ликвидирован заброшенный из Польши террорист

Спецслужбы Белоруссии обезвредили заброшенного из Польши в Республику террориста. Злоумышленник был ликвидирован в Гродно, сообщает местный телеканал «Беларусь-1».

Правоохранители пресекли попытку совершения теракта. Преступник планировал противоправные действия в отношении мирных граждан и должностных лиц. В момент задержания террорист оказывал вооруженное сопротивление — открыл огонь из автомата Калашникова, а также бросил гранату в группу захвата. Непрошенный гость из Польши был ранен ответным огнем силовиков.

Как отмечается в сообщении СМИ, КГБ Республики ранее удалось установить, что беглые экстремисты планировали направить из Польши в Белоруссию одного из своих содельников. Террорист был обеспечен поддельными российскими документами. Фейковый паспорт РФ вместе с автоматом, патронами и гранатами были изъяты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в КГБ Белоруссии сообщили о ликвидации готовившего теракт иностранца.