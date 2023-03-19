В КГБ Белоруссии сообщили о ликвидации готовившего теракт иностранца
Злоумышленник попытался оказать вооруженное сопротивление при задержании, но был уничтожен на месте.
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Сотрудники спецподразделения КГБ в Гродно ликвидировали иностранца, который планировал террористический акт в Белоруссии. Об этом со ссылкой на государственные органы республики сообщило издание БелТА.
Преступник был обнаружен в жилом доме в ходе проведения специальных мероприятий. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании, и был убит ответным огнем силовиков. Иностранный гражданин для противостояния использовал автоматическое оружие и боевые гранаты, отмечается в материале. Его гражданство не раскрывается.
Бойцы спецподразделения комитета госбезопасности «Группа А», правоохранители или гражданские лица в ходе задержания не пострадали. Следственным комитетом ведомства было возбуждено уголовное дело по данному факту. Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Белоруссии узнали о планах экстремистов и наемников по дестабилизации обстановки.
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