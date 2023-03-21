Полмиллиона тонн грузов: как мост через Амур увеличил товарооборот РФ и КНР

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Более полумиллиона тонн грузов перевезли по мосту через Амур за четыре месяца

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Музыка; 5-tv.ru

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Запуск моста был одним из знаковых событий в отношениях двух стран.

Одним из знаковых проектов в торговых отношениях с Китаем стал запуск первого в истории железнодорожного моста через Амур. За четыре месяца, с ноября 2022-го, по нему перевезли уже более полумиллиона тонн грузов, это 130 составов. В ближайшее время его работа станет круглосуточной и частота движения поездов вырастет вдвое.

Мост на границе России и Китая длиной два километра 200 метров рассчитан на поочередный пропуск поездов и сокращает логистические маршруты на север КНР более чем на 700 километров. Его максимальная пропускная способность — 20 миллионов тонн грузов в год. Запуск движения по мосту увеличил товарооборот между странами.

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