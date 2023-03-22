Незвездные выплаты: на какую пенсию живут российские знаменитости

Сумма пособия зависит от званий и наград. Сложнее приходится тем, у кого их нет.

Стало известно, сколько зарабатывают российские знаменитости на пенсии. Доходы некоторых артистов почти не отличаются от тех, что получают обычные люди на заслуженном отдыхе.

Как напоминает издание KP.RU, сумма пенсионной выплаты зависит от регалий звезды. К примеру, у певицы Лолиты соответствующих званий нет и ее ежемесячная сумма гособеспечения — 23 тысячи 200 рублей. Выживает знаменитость за счет концертов, гастролей и участия в разных телевизионных проектах.

Причем, у певицы не самая маленькая пенсия на фоне других артистов. Так, у комика Ефима Шифрина она вообще составляет около 16 тысяч рублей. А могло быть и больше, если бы когда-то юморист собрал документы на получение звания заслуженного. Такая возможность была, но он от предложения отдела кадров Театра эстрады отказался. Причина простая — тогда за это не доплачивали.

Примерно как Шифрин получает и его коллега, ведущая юмористического шоу Регина Дубовицкая. Аналогичная пенсия у телеведущей Розы Сябитовой, но и она, к счастью, не бедствует благодаря работе на телевидении.

Сложнее приходится исполнителю хита «Яблоки на снегу» Михаилу Муромову. Если бы не авторские отчисления, музыканту пришлось бы жить на 12 тысяч 700 рублей в месяц. К счастью, когда-то артист успел написать много хитов, которые все еще крутят на радио и телевидении.

У народных и заслуженных пенсионеров финансовая ситуация более стабильная. Так, обладатель первого звания актер Александр Панкратов-Черный получает 47 тысяч рублей вместе с московской надбавкой в 30 тысяч и на жизнь не жалуется. Плюс артист до сих пор снимается в кино и играет на театральной сцене — отсюда и дополнительные заработки.

Аналогичная ситуация у телеведущей Ангелины Вовк: 47 тысяч пенсионная выплата и прибыль от подработок. А у эстрадной певицы Роксаны Бабаян, кроме пенсии, других источников дохода нет. Итого — 47 тысяч в месяц, и ей их не хватает, как и заслуженной артистке Ирине Понаровской, которая получает от государства 30 тысяч. И то за эту сумму пришлось биться в суде из-за недоразумений с начислениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Анастасия не получит пенсию от государства.