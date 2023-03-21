Актер Питер Харди утонул во время дайвинга в Австралии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 589

Что именно случилось с мужчиной под водой?

Актер Питер Харди утонул во время дайвинга в Австралии

Фото: Кадр из сериала «Дочери Маклеода»

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Австралийский актер Питер Харди, известный по ролям в «Соседях» и «Пороге времени», умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

На данный момент известно, что знаменитость занимался сноркелингом на пляже в городе Фримантл в Австралии. Этот вид спорта представляет собой плавание под водой с дыхательной трубкой. Почему обычное хобби обернулось трагедией — неизвестно. Однако актера извлекли из воды слишком поздно.

«Врачи попыталась произвести реанимационные мероприятия, но оказалось слишком поздно», — говорится в сообщении.

Питер Харди известен своими ролями в фильмах «Соседи», «Феникс», «Порог времени». Самая знаменитая роль артиста — в сериале «Дочери Маклеода». Там он снялся в 44 эпизодах и завоевал всемирную славу.

 

Фото, опубликованное накануне смерти Питера ХардиФото, опубликованное накануне смерти Питера Харди. Facebook* / Peter Hardy

 

Более того, Харди известен и в роли Билла Остина в австралийской версии мюзикла Mamma Mia! В этой роли актер сыграл более тысячи раз за свою карьеру. Также деятель культуры принимал участие в постановке «Мальчик из страны Оз» вместе с другим австралийским актером Хью Джекманом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер из «Гарри Поттера» был найден у вокзала Кингс-Кросс без сознания

 

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Актер Питер Харди утонул во время дайвинга в Австралии

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