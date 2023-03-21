Самый дорогой район: сколько стоит недвижимость Митрошиной

У знаменитости в столице имеется несколько квартир премиум-класса. Какова их стоимость?

Блогер Александра Митрошина стала фигуранткой уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, но при этом у знаменитости имеется многомиллионная недвижимость в Москве. О том, сколько стоит ее квартира в Москва-сити и Бутово, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал риэлтор Константин Ланин.

По его словам, у Митрошиной есть квартира в одном из самых дорогих районов столицы — на Большой Дмитровке. Там живут только обеспеченные жители Москвы.

«Это один из самых дорогих районов центра Москвы. Скорее всего, речь идет о комплексе апартаментов „Большая Дмитровка, 9“ — это объект премиального уровня. Средний цена на покупку квартиру там — это два, два с половиной миллиона за квадратный метр», — говорит эксперт.

Также он добавил, что у Митрошиной есть и апартаменты в «Москва-Сити», где цены за квадратный метр начинаются от 500 тысяч рублей. Однако цена, в любом случае, будет зависеть от метража и отделки.

Также известно, что у знаменитости есть квартира и не в самом дорогом районе Москвы — Бутово.

«В Бутово цены на квартиры варьируются от 200-250 тысяч за квадратный метр. Если говорить о сдаче в аренду, то это, примерно 30-40 тысяч рублей в месяц, если брать одну комнату», — заключил Ланин.

Напомним, что сумма задолженности по налогам у Александры Митрошиной — более 120 миллионов рублей. В 2022 году Forbes номинировал звезду на молодежную премию. Там было указано, что на личных проектах она зарабатывает 303 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сколько денег зарабатывает блогер Митрошина.

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