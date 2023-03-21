Проехавший по льду Фонтанки на электросамокате мужчина поплатился штрафом

Экстремала из Санкт-Петербурга, который рассекал по льду Фонтанки на электросамокате, нашли и даже наказали. Отыскать нарушителя помогла компания, которая сдала ему двухколесный транспорт. Поездку идентифицировали и за нарушение условий пользования выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ну а ГИБДД напоминает, что с 1 марта передвижение на электросамокатах как средствах индивидуальной мобильности (СИМ) регулируется правилами дорожного движения и за их нарушение может грозить уже административный штраф.