Проехавший по льду Фонтанки на электросамокате мужчина поплатился штрафом
Нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru
Экстремала из Санкт-Петербурга, который рассекал по льду Фонтанки на электросамокате, нашли и даже наказали. Отыскать нарушителя помогла компания, которая сдала ему двухколесный транспорт. Поездку идентифицировали и за нарушение условий пользования выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.
Ну а ГИБДД напоминает, что с 1 марта передвижение на электросамокатах как средствах индивидуальной мобильности (СИМ) регулируется правилами дорожного движения и за их нарушение может грозить уже административный штраф.
Читайте также
75%
-0.40 82.54
0.17
Нашли ошибку?