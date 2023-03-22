Землетрясение в Афганистане и Пакистане унесло жизни по меньшей мере девяти человек

Этой ночью не менее девяти человек стали жертвами мощного землетрясения в Пакистане и Афганистане. Более сотни пострадали.

Эпицентр находился недалеко от афганской границы. Магнитуда достигала семи. Некоторые дома пошли трещинами, люди в панике выбегали на улицу. В Кашмире и столице Пакистана — Исламабаде — от подземных толчков вырубило электричество. Так, в одной из больниц приборы отключились прямо во время операции.

Также момент начала землетрясения попал в прямой эфир пакистанского телеканала. Зрителей удивил профессионализм ведущего, который продолжил читать новости будто ничего не происходит.

Большинство жертв — в Афганистане, где особенно хлипкие дома. Отголоски землетрясения ощутили и в соседних странах — Индии, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.