Вернувшаяся с орбиты космонавт Анна Кикина прилетела в Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Корабль Crew Dragon с международным экипажем еще 12 марта приводнился в акватории Мексиканского залива.

Вернувшаяся с орбиты космонавт Анна Кикина прилетела в Россию

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В Россию прилетела единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина, недавно вернувшаяся с орбиты. Борт с ней приземлился в Домодедово, сообщили в госкорпорации.

Уточняется, что сейчас Кикиной предстоит послеполетная реабилитация в Звездном городке. На протяжении нескольких недель специалисты будут оценивать ее здоровье. После медицинского обследования и различных проб врачи центра определят дальнейший план восстановления.

Космонавт Анна Кикина.Космонавт Анна Кикина. Фото: Telegram / roscosmos_gk

Международный экипаж корабля Crew Dragon с Анной Кикиной в составе вернулся с Международной космической станции 12 марта, приводнившись в Мексиканском заливе. Россиянка и ее коллеги провели на орбите на 157 суток, отправившись туда 5 октября 2022 года.

Кикина ранее уже поделилась впечатлениями от пятимесячной миссии в космосе. На орбите она занималась не только научной работой, но и устроила кулинарный мастер-класс для других членов экипажа, научив их в невесомости готовить традиционный русский салат. Особенно рецепт «космического оливье» порадовал астронавта из Японии.

Ранее 5-tv.ru показали кадры выхода российского космонавта Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon.

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