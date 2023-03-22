Трамп организовал протесты в Нью-Йорке, чтобы его не арестовали за коррупцию

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Экс-президент США вывел на улицу своих сторонников и организовал целую кампанию в свою поддержку. При этом он заявил, что имеет доказательства своей невиновности в коррупции.

Фото, видео: Reuters / MIKE SEGAR; 5-tv.ru

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Дональд Трамп вывел на улицы Нью-Йорка своих сторонников, чтобы его не арестовали из-за обвинений в коррупции. Суд Манхэттена утверждает, что во время своей первой президентской кампании политик заплатил актрисе фильмов для взрослых, чтобы она скрыла некоторые неудобные факты. Тогда это дело удалось убрать в самую дальнюю папку, однако в преддверии президентской гонки обвинения вновь увидели свет.

Трамп призвал своих сторонников устроить митинг, а местные телеканалы развернули целую кампанию в поддержку республиканца.

«Либералам, похоже, все равно, лишь бы это происходило, лишь бы Трамп был закован в наручники. Но, на самом деле, есть множество доказательств того, что Трамп не совершил никакого преступления», — заявил в эфире ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Сам же Дональд Трамп буквально несколько часов назад заявил, что у него есть доказательства своей невиновности. Пока, правда, не ясно, какие. Прямо сейчас в центре Нью-Йорка идет слушание, вокруг здания суда выставили бетонные баррикады и пригнали несколько патрульных машин, а сторонники политика уже растянули транспаранты с лозунгами.

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