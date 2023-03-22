Петербургских застройщиков обяжут делать площадки для выгула собак

Небольшой сквер в историческом центре Петербурга. Гулять с собаками по закону здесь нельзя. Но больше негде. Спасает одно — снег не убран, людей нет.

«Только зимой можем позволить и только когда нет огромного количества людей ее отпустить с поводка. Мы понимаем, что наша собака очень контактная, очень человекориентированная, но не все люди хотели бы с ней знакомиться в принципе», — высказалась собаковод Дарья Боровских.

На два миллиона домашних питомцев в Москве всего 900 площадок для выгула, в Петербурге на 300 тысяч собак — всего 15. Татьяна гуляет с Флоризелем только днем, вечером ее принцу здесь не комфортно.

«Вечером здесь очень много собак, он как еще щенок — ему здесь неудобно, он побаивается незнакомых собак», — рассказала Татьяна.

Инициатива общественного совета при Минстрое — обязать девелоперов создавать зоны для выгула при строительстве новых домов, а в старых районах создание такой инфраструктуры включать в программу благоустройства.

«Мы сравнили частоту использования спортивной площадки и площадки для собак и пришли к выводу, что площадка для собак используется в человеко-часах в 20 раз чаше, чем спортивная», — отметил глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при общественном совете Минстроя РФ Артем Гебелев.

Строить площадки для выгула предлагают, не вместо, а вместе со спортивными. Цена с инвентарем — от одного до десяти миллионов рублей, риелторы считают, что удорожание квадратного метра жилья за счет возможного создания таких зон будет минимальным. И в конечном счете такие ЖК будут пользоваться большим спросом.

«Если даже она и вырастет, то на какой-то, возможно, турбоминимум. На 50-100 тысяч дороже, но для застройщика это будет плюс. Ему важен поток, он зарабатывает на потоке», — оценила инициативу риелтор Анна Игнатьева.

Создание площадок, говорят специалисты, решило бы множество проблем — прежде всего, сократило бы конфликты между любителями собак и теми, кто считает, что в мегаполисе им не место. Но есть и другое мнение: огороженная территория для выгула — это такая же клетка, как и квартира. Собаку нужно выгуливать долго, ей нужна воля.

«Кто будет за ними ухаживать, за этими площадками, и не получится ли так, что владельцев этих собак загонят в них как в гетто — и если человека увидят вне площадок, будет большой скандал», — заявила инструктор Российской кинологической ассоциации Екатерина Шевченко.

Выгул собаки сейчас, зачастую, стресс и для владельца, и для питомца, и для соседей. Кинологи говорят, многих проблем вообще можно было избежать, если бы владельцы занимались с питомцами. Для того, чтобы собака лежала и сидела по команде нужно всего-то пару занятий в неделю на протяжении трех месяцев.

В России сегодня, по разным оценкам, от 17 до 20 миллионов домашних собак — питомец есть у каждого седьмого жителя страны. И пока для большей части владельцев и их подопечных прогулка, чаще всего, — испытание.