Тело мужчины обнаружили в одной из гостиниц Москвы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15

Известно, что умерший находился в номере не один.

Тело мужчины обнаружили в одной из гостиниц Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Hans Blossey

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В одной из московских гостиниц обнаружили мертвого мужчины. Как стало известно 5-tv.ru, его нашел охранник, после чего вызвал правоохранителей.

По предварительной информации, в том самом номере, где нашли тело, останавливался и другой постоялец. В день выселения охранник гостиницы поднялся туда, чтобы попросить гостей выселиться. Один из мужчин собрал свои вещи и покинул отель, а второй продолжил лежать без движения. Сотрудник гостиницы подошел к нему поближе, после чего понял, что мужчина мертв.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в другой московской гостинице сотрудники обнаружили мумию женщины в стрингах. Рядом с ней нашли три мобильных телефона, ноутбук и экшен-камеру. Это позволило правоохранителям предположить, что 34-летняя девушка работала вебкам моделью.

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