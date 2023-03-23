Тело мужчины обнаружили в одной из гостиниц Москвы

В одной из московских гостиниц обнаружили мертвого мужчины. Как стало известно 5-tv.ru, его нашел охранник, после чего вызвал правоохранителей.

По предварительной информации, в том самом номере, где нашли тело, останавливался и другой постоялец. В день выселения охранник гостиницы поднялся туда, чтобы попросить гостей выселиться. Один из мужчин собрал свои вещи и покинул отель, а второй продолжил лежать без движения. Сотрудник гостиницы подошел к нему поближе, после чего понял, что мужчина мертв.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в другой московской гостинице сотрудники обнаружили мумию женщины в стрингах. Рядом с ней нашли три мобильных телефона, ноутбук и экшен-камеру. Это позволило правоохранителям предположить, что 34-летняя девушка работала вебкам моделью.