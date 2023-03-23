Жесткие задержания и первая кровь: интервью Макрона не повлияло на протесты во Франции

Французский президент на фоне беспорядков в стране не решился на обращение к нации, но дал интервью журналистам. Что он думает о пенсионной реформе и реакции на нее жителей?

Вотум недоверия президенту Франции Эммануэлю Макрону в парламенте страны так и не прошел. От руководителя страны ждали обращения к нации, но все на что он решился — студийное интервью журналистам. Правда, протесты это не остановило. Теперь манифестанты ставят Макрону ультиматум. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал о борьбе французов за свое будущее.

Противостояние полиции и протестующих во Франции из-за пенсионной реформы с каждым днем только усиливается. Жесткие задержания и первая кровь. В Париже профсоюзы штурмом берут один из главных культурных центров — театр Шатле. Улицы наводнены революционно настроенным студенчеством — уж они-то способны позаботиться о будущей пенсии. И не только своей.

«Макрон нас презирает, он плюет на нас, поэтому давайте не дадим себя в обиду. И нет, мы не позволим нашим родителям, нашим мужчинам и женщинам убиваться на работе до 64 лет», — высказался глава местного студенчества.

«И это уже не просто искры недовольства и гнева народного, по Парижу идет факельное шествие», — рассказал корреспондент.

Огонь мятежный. Демонстранты бьют витрины, опрокидывают мусорные баки, жгут костры

«И кстати, это не только последствия ежедневных погромов в Париже, но и всеобщей забастовки. Мусороперерабатывающие заводы тоже стоят», — добавил журналист.

С шести утра блокирован Сен-Назер — один из крупнейших вантовых мостов в Европе, дорога затянута черным дымом, перебои на железных дорогах, протестующими захвачен вокзал в Ницце. Из-за забастовки диспетчеров «Эйр Франс» отменяет большинство рейсов, а те, что остаются в расписании отправляются с огромной задержкой, у пилотов волосы дыбом.

Стремительно опустошаются заправки, стычка французских нефтепереработчиков приводят к еще большему транспортному коллапсу, фермеры устроили свою тракторную революцию.

От президента Макрона ждали обращения к нации, но все, на что он решился — интервью двум журналистам в студии. И у него своя математика — демографическая яма, как и во многих других странах, больше не позволяет медлить с повышением пенсионного возраста. Иначе стариков содержать будет некому.

«Вы думаете, что мне нравится проводить эту реформу? Нет. Как вы думаете, мог ли я поступить так же, как многие другие до меня, и молчать об этом? Да, возможно. Но на самом деле сегодня я жалею только о том, что мы не смогли проинформировать народ о необходимости проведения этой реформы», — заявил Макрон.

Этот четверг, 23 марта, во Франции объявлен «черным» — по всей стране и в Париже планируются самые масштабные за все время манифестации, владельцы магазинов от страха заколачивают свои витрины фанерой. Ожидаются ожесточенные уличные бои и погромы, после которых снова придется проводить еще одну «полицейскую зачистку».